Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 0Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федор Щербаченко: Если бы Дзагоев уехал в Европу раньше, то был бы сейчас сопоставимым по уровню с Модричем

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко оценил шансы Алана Дзагоева заиграть в серьезном европейском клубе.

- Я совершенно не согласен с мнением некоторых экспертов, что Дзагоеву нечего делать в Европе. В английской премьер-лиге выступает достаточно много игроков, имеющих в своем арсенале не так много сильных сторон, и Дзагоев абсолютно не хуже их.

Чем Дзагоев может зацепить скаутов европейских клубов? Во-первых, человек очень хорошо ведет игру, обладает прекрасным игровым мышлением и исполнительским мастерством, в последнее время он гораздо чаще стал обострять игру и забивать, а забивать он умеет и со стандартов, и с игры. Дзагоев – футболист, который может сам творить на поле, а не быть зависимым от других, когда он здоров, то является лидером и одним из лучших игроков ЦСКА. У Дзагоева уже есть богатый международный опыт, который может помочь ему адаптироваться в зарубежном клубе. Я верю, что Дзагоев сможет проявить себя, скажем, в Англии.

Дзагоев – игрок типа Озила и Росицки. Если бы он уехал в Европу раньше, то был бы сейчас игроком, сопоставимым по уровню с Лукой Модричем, но и сейчас у него есть время, чтобы прогрессировать. Может быть, если Дзагоев будет играть в Испании, перед российским телевидением не будет стоять вопрос: покупать права на трансляции матчей Ла Лиги или нет, - цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что интерес к Дзагоеву проявляли немецкие, английские и итальянские клубы. Речь идет о «Роме», «Боруссии», «Вест Хэм», «Суонси», «Эвертон». Контракт хавбека с армейцами рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в чемпионате России девять матчей и отдал три голевые передачи.   

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гончаренко о контракте с ЦСКА: Никаких загвоздок по условиям не былоГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свое назначение.Игорь Колыванов: Возглавить «Уфу»? Пусть руководство решает, кого приглашатьБывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал уход Виктора Гончаренко в ЦСКА.Александр Глеб: У Гончаренко в ЦСКА получитсяПолузащитник сборной Белоруссии и БАТЭ Александр Глеб прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА.Александр Гришин: С Гончаренко ЦСКА продолжит бороться за чемпионствоСтарший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение Виктора Гончаренко наставником армейцев.Генерал говорит! 6 лучших цитат нового тренера ЦСКА Виктора ГончаренкоГенерал говорит! 6 лучших цитат нового тренера ЦСКА Виктора ГончаренкоНовый главный тренер «армейского» клуба за словом в карман никогда не лез.Агент Юрченко: Владлен хочет остаться в «Байере»Полузащитник «Байера» Владлен Юрченко намерен остаться в своем нынешнем клубе. Об этом заявил его агент Андрей Головаш.Контракт Гончаренко с ЦСКА рассчитан на два годаКонтракт главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко с клубом рассчитан на два года с опцией продления, сообщает официальный сайт клуба.Шамиль Газизов: У Васина в контракте есть пункт о возможном возвращении в ЦСКАГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов – об уходе главного тренера уфимской команды Виктора Гончаренко.Гончаренко официально возглавил ЦСКАГончаренко официально возглавил ЦСКАНовым главным тренером ЦСКА стал Виктор Гончаренко, сообщает официальный твиттер клуба.Фабрегас может перейти из «Челси» в «Рому»Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в «Роме».«Урал» проведет все три сбора на КипреСтал известен график подготовки «Урала» ко второй части чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба.«Зенит» согласился продать Витселя зимой«Зенит» согласился продать полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» зимой, сообщает Calciomercato.com.Валерий Петраков: Бросать клуб в тяжелый момент неправильно, «Томи» нужно доиграть сезонГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал финансовые проблемы клуба, которые создали угрозу снятия команды с чемпионата России.«Манчестер Юнайтед» может пригласить Кавани на место Ибрагимовича«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 29-летнему нападающему «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсону Кавани.День в истории. Гилерме - 31!Сегодня, 12 декабря, свой день рождения отмечает вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме. Голкиперу исполняется 31 год.«Уфа» официально объявила об уходе Гончаренко«Уфа» официально объявила об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.Кит Хэккетт: В АПЛ пришло время жестко наказывать игроков-симулянтовБывший глава судейского АПЛ Кит Хэккетт призвал к решительной борьбе с симуляцией на футбольном поле.«Локомотив» сделал последнее предложение Миранчуку«Локомотив» продолжает вести переговоры с Алексеем Миранчуком по поводу подписания нового контракта.Серия А. 16-й тур. «Ювентус» обыграл «Торино», «Рома» сыграет с «Миланом»Результаты матчей 16-го тура чемпионата Италии.Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» – одна из моих любимых команд в премьер-лигеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил игру команды в матче 15-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0) на «Олд Траффорд».

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Алан Дзагоев
Алан Дзагоеввсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение