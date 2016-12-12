Федор Щербаченко: Если бы Дзагоев уехал в Европу раньше, то был бы сейчас сопоставимым по уровню с Модричем

Бывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко оценил шансы Алана Дзагоева заиграть в серьезном европейском клубе.

- Я совершенно не согласен с мнением некоторых экспертов, что Дзагоеву нечего делать в Европе. В английской премьер-лиге выступает достаточно много игроков, имеющих в своем арсенале не так много сильных сторон, и Дзагоев абсолютно не хуже их.

Чем Дзагоев может зацепить скаутов европейских клубов? Во-первых, человек очень хорошо ведет игру, обладает прекрасным игровым мышлением и исполнительским мастерством, в последнее время он гораздо чаще стал обострять игру и забивать, а забивать он умеет и со стандартов, и с игры. Дзагоев – футболист, который может сам творить на поле, а не быть зависимым от других, когда он здоров, то является лидером и одним из лучших игроков ЦСКА. У Дзагоева уже есть богатый международный опыт, который может помочь ему адаптироваться в зарубежном клубе. Я верю, что Дзагоев сможет проявить себя, скажем, в Англии.

Дзагоев – игрок типа Озила и Росицки. Если бы он уехал в Европу раньше, то был бы сейчас игроком, сопоставимым по уровню с Лукой Модричем, но и сейчас у него есть время, чтобы прогрессировать. Может быть, если Дзагоев будет играть в Испании, перед российским телевидением не будет стоять вопрос: покупать права на трансляции матчей Ла Лиги или нет, - цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что интерес к Дзагоеву проявляли немецкие, английские и итальянские клубы. Речь идет о «Роме», «Боруссии», «Вест Хэм», «Суонси», «Эвертон». Контракт хавбека с армейцами рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в чемпионате России девять матчей и отдал три голевые передачи.