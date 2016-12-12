Валерий Брагин: Если Самсонов будет в порядке, у второго номера будет максимум игра с латышами

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин объявил расклад по вратарям на чемпионат мира в Монреале и Торонто.

«Самсонов идет у нас первым номером, а там (в Канаде) уже все может быть. Если наш первый номер будет в порядке, то у второго будет максимум игра с латышами, – приводит «Р-Спорт» слова Брагина.

В нынешнем сезоне 19-летний Самсонов одержал 12 побед в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Металлург» из Магнитогорска. Самсонов отразил 93,6 процента бросков, пропуская в среднем за игру 2,06 шайбы.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто. На групповом этапе Россия сыграет в Торонто с Канадой (26 декабря), Латвией (27 декабря), США (29 декабря) и Словакией (31 декабря).