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Фабрегас может перейти из «Челси» в «Рому»

Источник:  Il TempoКомментарии

Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в «Роме».

29-летний футболист недоволен своим игровым временем в лондонском клубе, которое ему выделяет Антонио Конте. В текущем сезоне АПЛ он попал в стартовый состав «Челси» только два раза.

«Рома» в свою очередь может продать «синим» немецкого защитника Антонио Рюдигера или бельгийского опорного хавбека Раджу Наингголана.

Сообщается также, что «Челси» не рассматривает вариант с продажей Фабрегаса в другой клуб премьер-лиги. Еще одним претендентом на игрока остается «Милан».

Ранее Фабрегас защищал цвета «Арсенала» и «Барселоны».

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