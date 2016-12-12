Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 0Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» сыграет с «ПСЖ», «Бавария» - с «Арсеналом». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17. 

По итогам жеребьевки, которую проводил чемпион Европы 1988 года в составе сборной Голландии Рууд Гуллит, были сформированы следующие пары: 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Монако»

«Реал» (Испания) - «Наполи» (Италия)

«Бенфика» (Португалия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Бавария» (Германия) - «Арсенал» (Англия)

«Порту» (Португалия) - «Ювентус» (Италия)

«Байер» (Германия) - «Атлетико» (Испания)

«ПСЖ» (Франция) - «Барселона» (Испания)

«Севилья» (Испания) - «Лестер» (Англия)

Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 14, 15, 21 и 22 февраля 2017 года на полях команд, указанных в списке первыми. Ответные встречи пройдут 7, 8, 14 и 15 марта.

Напомним, финал Лиги чемпионов будет сыгран 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Сегодня в 15:00 по московскому времени в Швейцарии также состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников на этой стадии соревнования узнают «Ростов», «Зенит» и «Краснодар».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карло Анчелотти: Верю в свою команду и надеюсь, что мы сможем пройти «Арсенал»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своим мнением о результатах жеребьевки Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с лондонским «Арсеналом».Томас Тухель: С нетерпением ждем захватывающих матчей с «Бенфикой»Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Бенфикой».Секретарь «Арсенала»: Когда-то мы должны изменить традиции и пройти «Баварию»Секретарь «Арсенала» Дэвид Майлз поделился ожиданиями от встречи с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.Чики Бегиристайн: «Монако» - хороший жребий для «Манчестер Сити»Директор по футболу «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов.«Бавария» столкнется с «Арсеналом» в Лиге чемпионов в четвертый раз за последние пять летЖеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17 снова свела в турнире мюнхенскую «Баварию» и лондонский «Арсенал».Роберт Левандовски: Нас ждут большие матчи в Лиге чемпионов. Начнем с «Арсенала»Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировали результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Арсеналом».Агент Юрченко: Владлен хочет остаться в «Байере»Полузащитник «Байера» Владлен Юрченко намерен остаться в своем нынешнем клубе. Об этом заявил его агент Андрей Головаш.«Невозможно биться с их влияем на судей». Как скромный «Депор» травит «Реал»«Невозможно биться с их влияем на судей». Как скромный «Депор» травит «Реал»Победитель Лиги чемпионов установил рекорд, но дерзкий «Депортиво» возмутился: говорят, все из-за неадекватной доброты судей.«Зенит» согласился продать Витселя зимой«Зенит» согласился продать полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» зимой, сообщает Calciomercato.com.«Манчестер Юнайтед» может пригласить Кавани на место Ибрагимовича«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 29-летнему нападающему «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсону Кавани.Зидан взял 23 игрока «Реала» в Японию на клубный чемпионат мира«Реал» обнародовал состав, в котором команда отправилась на клубный чемпионат мира в Японию.Хоселу: Сложно представить, что «Реал» оставят вдесятером на «Сантьяго Бернабеу»Форвард «Депортиво» Хоселу считает, что в матче с «Реалом» (2:3) на «Сантьяго Бернабеу» судья Хайме Латре должен был удалять защитника «Реала» Данило.Криштиану Роналду полетел с «Реалом» в Японию и пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»Форвард «Реала» Криштиану Роналду не будет в понедельник присутствовать в Париже на церемонии вручения «Золотого мяча». Накануне он в составе «Реала» отправился в Японию на клубный чемпионат мира.Манчини может возглавить «ПСЖ»Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини может возглавить «Пари Сен-Жермен», сообщает Football Italia.Ждем в гости Моуриньо и Спаллетти? Все, что нужно знать о жеребьевке еврокубковЖдем в гости Моуриньо и Спаллетти? Все, что нужно знать о жеребьевке еврокубков«Советский спорт» рассказывает, как пройдет жеребьевка и с кем могут встретиться наши команды.Дубль Кавани спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Ниццей»В матче 17-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жармен» дома сыграл вничью с «Ниццей» (2:2).Маркус Вайнцирль: «Шальке» играл лучше, но проигралГлавный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча против «Байера» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.«Байер» на последних минутах вырвал победу в матче с «Шальке»Матч 14-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Байером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Байера».«Севилья» обыграла «Сельту» благодаря хет-трику ИборрыМатч 15-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Севильей» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Севильи».«Ювентус» обыграл «Торино» благодаря дублю ИгуаинаМатч 16-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Ювентусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ювентуса».

Севилья
Севильякалендарьстатистика
Порту
Портукалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Байер
Байеркалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение