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Олег Васильев: С Медведевой или без на Олимпиаде российские девочки будут доминировать

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Олимпийский чемпион Олег Васильев высказался о победе Евгении Медведевой в финале «Гран-при» в Марселе.

«Женя Медведева на сегодняшний день технически непобедима. Это показывает даже статистика. Девять из десяти взрослых стартов она выиграла. Она была абсолютно недосягаема для соперниц в короткой программе. В произвольной программе даже с ошибкой оказалась на голову выше всех своих соперниц.

Финал Гран-при – это, конечно, не репетиция Олимпийских игр. Сегодняшние результаты, они, только сегодняшние. Лед скользкий. Падают все, в том числе и фавориты. К тому же девочки имеют свойство расти, как в высоту, так и в ширину. Тяжело предсказать, что будет через год. Но российское женское одиночное катание сейчас действительно лучшее в мире. С Медведевой или без на Олимпиаде российские девочки будут доминировать», – сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 17-летняя Медведева во второй раз подряд стала победительницей финала «Гран-при». Анна Погорилая заняла третье место, Мария Сотскова – пятое, Елена Радионова – шестое.

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