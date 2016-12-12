Илья Самсонов: Кошечкин сказал, чтобы без золота я не возвращался

Голкипер «Магнитки» и молодежной сборной России Илья Самсонов рассказал о том, какое напутствие дал ему перед чемпионатом мира партнер по «Металлургу» Василий Кошечкин.

«У нас все вратари готовы, давайте не будем форсировать события. Подготовка долгая, чемпионат длинный. У нас все в одном коллективе, каждый готов сыграть. Конечно, матчи в КХЛ дадут мне уверенности.

Кошечкин сказал, чтобы без золота я не возвращался. Подбодрил, конечно, всеми добрыми словами», – приводит «Р-Спорт» слова Самсонова.

Напомним, по словам главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина, Самсонов будет первым номером команды на чемпионате мира, который с 26 декабря по 5 января пройдет в Монреале и Торонто. На групповом этапе Россия сыграет в Торонто с Канадой (26 декабря), Латвией (27 декабря), США (29 декабря) и Словакией (31 декабря).