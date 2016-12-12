Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 0Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главный тренер «Днепра»: Клуб будет жить

Источник:  Sport.uaКомментарии

«Днепр» в ближайшее время не прекратит существование, заявил главный тренер команды Дмитрий Михайленко.

«Финансовая ситуация у нас нормальная. Долги перед футболистами, которые сейчас выступают за Днепр, отсутствуют. Мы запланировали три сбора, два из них пройдут в Испании и один — в Турции. Уже даже есть даты контрольных поединков и соперники.

Поддержка руководства? Есть ежедневная связь с генеральным директором клуба Андреем Стеценко. А если спросите про кого-то другого, то у меня нет таких контактов. Верю в то, что все будет хорошо. Днепр будет жить. Просто не допускаю других мыслей», — цитирует Михайленко Sport.ua со ссылкой на газету «Команда».

Ранее владелец «Днепра» Игорь Коломойский опровергал информацию о прекращении существования клуба.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Данило Силва может сменить киевское «Динамо» на «Интернасьонал»Бразильский «Интернасьонал» интересуется защитником киевского «Динамо» Данило Силвой. Об этом сообщает Globoesporte.«Динамо» (Киев) – «Шахтер». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В центральном матче 18-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» сыграет с донецким «Шахтером».Футболисты одесского «Черноморца» сами пришли на флеш-интервью и обвинили судью в нецензурной брани в их адресСкандалом завершился матч 18-го тура украинской премьер-лиги «Александрия» – «Черноморец» (2:1), после которого футболисты одесского клуба сами пришли на флеш-интервью. В нем они рассказали о поведении главного арбитра Юрия Вакса.Игроки «Черноморца» обвиняют арбитра в том, что он обматерил их во время матча с «Александрией»«Черноморец» на выезде уступил «Александрии» в матче 18-го тура чемпионата Украины. После матча одесситы выразили недовольство действиями арбитра Юрия Вакса.УПЛ. 18-й тур. «Карпаты» уступили «Звезде», «Сталь» - «Заре» и другие матчиРезультаты матчей 17-го тура чемпионата Украины.Фред: В «Шапекоэнсе» у меня были друзья, с которыми мы играли вместеПолузащитник донецкого «Шахтера» Фред сказал, что он был знаком с некоторыми игроками «Шапекоэнсе». Напомним, игроки в этой команды погибли в авиакатастрофе.Владислав Ващук: Лобановский был гениальным менеджеромБывший защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился воспоминании о Валерии Лобановском, который был главным тренером киевлян в период его выступления за команду.«Барселона» может арендовать Срну до конца сезона с последующим подписанием контракта на год«Барселона», вероятно, арендует зимой защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срну. Об этом сообщают испанские СМИ.На Украине тренера обязали извиниться перед арбитромГлавного тренера «Волыни» Виталия Кварцяного дисквалифицировали на три матча за высказывания в адрес главного арбитра Екатерины Монзуль, которая работала на матче луцкого клуба против «Черноморца».Алексей Андронов: «Шахтер» не меняет пластинки. Новость о Кононове – чушь и бред, чтобы нервировать «Динамо»Спортивный комментатор, обозреватель телеканала «Дождь» Алексей Андронов высказал свое мнение по поводу новости о том, что киевское «Динамо» не смогло договориться о контракте с бывшим тренером «Краснодара» Олегом Кононовым. Он связал появление новости о возможном назначении Кононова главным тренером «Динамо» с деятельностью «Шахтера».Агент: Кононов и Хацкевич – это слухи, Суркис доверяет РебровуГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров останется в команде, считает футбольный агент Вадим Шаблий. Ранее сообщалось, что его может заменить Олег Кононов.Киевское «Динамо» и Кононов не договорились о контрактеКиевское «Динамо» вело переговоры с бывшим тренером «Краснодара» Олегом Кононовым. Впрочем, стороны не сумели прийти к соглашению.Кононов опроверг информацию о переходе в киевское «Динамо»Бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов опроверг информацию о том, что он вскоре возглавит киевское «Динамо».Кононов в ближайшее время подпишет контракт с киевским «Динамо»Следующим главным тренером киевского «Динамо» станет бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов. Он заменит на этом посту Сергея Реброва.Леонид Кучук: Никто из киевского «Динамо» со мной не связывалсяБывший главный тренер «Локомотива» и «Кубани» Леонид Кучук опроверг информацию о том, что он может возглавить киевское «Динамо».Болельщики «Карпат» устроили массовые беспорядки на стадионе в СумахБолельщики львовских «Карпат» устроили массовые беспорядки на стадионе «Юбилейный» в Сумах.Кононов может возглавить киевское «Динамо»Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов может стать новым наставником киевского «Динамо».УПЛ. 17-й тур. «Шахтер» обыграл «Сталь», «Олимпик» и «Карпаты» не сыграли из-за обледенелого поля и другие матчиРезультаты матчей 17-го тура чемпионата Украины.«Шахтер» обыграл «Сталь» и упрочил лидерство в чемпионате УкраиныМатч 17-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и каменской «Сталью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шахтера».Матч УПЛ «Олимпик» - «Карпаты» не состоится из-за обледенелого поляМатч 17-го тура чемпионата Украины между донецким «Олимпиком» и львовскими «Карпатами» отменен. Причина – неготовность поля к проведению матча.

Днепр
Днепркалендарьстатистика
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение