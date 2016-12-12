Главный тренер «Днепра»: Клуб будет жить

«Днепр» в ближайшее время не прекратит существование, заявил главный тренер команды Дмитрий Михайленко.

«Финансовая ситуация у нас нормальная. Долги перед футболистами, которые сейчас выступают за Днепр, отсутствуют. Мы запланировали три сбора, два из них пройдут в Испании и один — в Турции. Уже даже есть даты контрольных поединков и соперники.

Поддержка руководства? Есть ежедневная связь с генеральным директором клуба Андреем Стеценко. А если спросите про кого-то другого, то у меня нет таких контактов. Верю в то, что все будет хорошо. Днепр будет жить. Просто не допускаю других мыслей», — цитирует Михайленко Sport.ua со ссылкой на газету «Команда».

Ранее владелец «Днепра» Игорь Коломойский опровергал информацию о прекращении существования клуба.