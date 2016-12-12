Гончаренко официально возглавил ЦСКА
Источник: ПФК ЦСКА
Новым главным тренером ЦСКА стал Виктор Гончаренко, сообщает официальный твиттер клуба.
⚡️⚡️⚡️ Виктор Ганчаренко назначен главным тренером #ЦСКА! Подробности через несколько минут pic.twitter.com/W6FJiUU4cc— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) December 12, 2016
В нынешнем сезоне 39-летний белорусский специалист работал с «Уфой», которая после 17 туров занимает восьмое место в премьер-лиге. В понедельник «Уфа» объявила об уходе Гончаренко.
Напомним, в сезоне 2015/2016 Гончаренко был ассистентом главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.
Ранее Гончаренко также тренировал БАТЭ (2007-2013), «Кубань» (2013-2014) и «Урал» (2015).
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