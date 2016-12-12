Тейс «ThijsNL» Молендик победил на Esport Superstars по Hearthstone
Голландец Тейс «ThijsNL» Молендик стал победителем турнира Esport Superstars по Hearthstone.
В финале чемпионата Молендик победил немца Яна «SuperJJ» Янсена и заработал 13 200 долларов. Немцу достанется 5 300 долларов.
Россиянин Павел «Pavel» Бельтюков закончил выступление на стадии 1/4 финала.
Esport Superstars проходил с 9 по 11 декабря в городе Ноймюнстер, Германия. Призовой фонд турнира составил 25 000 евро.
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