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Тейс «ThijsNL» Молендик победил на Esport Superstars по Hearthstone

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Голландец Тейс «ThijsNL» Молендик стал победителем турнира Esport Superstars по Hearthstone.

В финале чемпионата Молендик победил немца Яна «SuperJJ» Янсена и заработал 13 200 долларов. Немцу достанется 5 300 долларов.

Россиянин Павел «Pavel» Бельтюков закончил выступление на стадии 1/4 финала.

Esport Superstars проходил с 9 по 11 декабря в городе Ноймюнстер, Германия. Призовой фонд турнира составил 25 000 евро.

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