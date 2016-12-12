Тейс «ThijsNL» Молендик победил на Esport Superstars по Hearthstone

Илья «Lil» Ильюк: EG оказались сильнее нас, а мы хуже, чем есть на самом деле

Украинский игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Илья «Lil» Ильюк прокомментировал поражение своей команды от Evil Geniuses в четветьфинале The Boston Major 2016.