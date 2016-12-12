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Данило Силва может сменить киевское «Динамо» на «Интернасьонал»

Источник:  GloboEsporteКомментарии

Бразильский «Интернасьонал» интересуется защитником киевского «Динамо» Данило Силвой. Об этом сообщает Globoesporte.

Сообщается, что в бразильском клубе намечаются серьезные изменения в составе. Руководство «Интера» рассчитывает вернуть Силву, который выступал за них до перехода в киевский клуб.

В нынешнем сезоне 30-летний Данило Силва провел шесть матчей за «Динамо» во всех турнирах. Его контракт истекает летом 2018 года.

Напомним, что «Интернасьонал» впервые в истории вылетел из бразильской серии А.


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