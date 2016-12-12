Данило Силва может сменить киевское «Динамо» на «Интернасьонал»

Бразильский «Интернасьонал» интересуется защитником киевского «Динамо» Данило Силвой. Об этом сообщает Globoesporte.

Сообщается, что в бразильском клубе намечаются серьезные изменения в составе. Руководство «Интера» рассчитывает вернуть Силву, который выступал за них до перехода в киевский клуб.

В нынешнем сезоне 30-летний Данило Силва провел шесть матчей за «Динамо» во всех турнирах. Его контракт истекает летом 2018 года.

Напомним, что «Интернасьонал» впервые в истории вылетел из бразильской серии А.