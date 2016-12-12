Данило Силва может сменить киевское «Динамо» на «Интернасьонал»
Бразильский «Интернасьонал» интересуется защитником киевского «Динамо»
Данило Силвой. Об этом сообщает Globoesporte.
Сообщается, что в бразильском клубе намечаются серьезные изменения в
составе. Руководство «Интера» рассчитывает вернуть Силву, который выступал за них
до перехода в киевский клуб.
В нынешнем сезоне 30-летний Данило Силва провел шесть матчей за «Динамо» во
всех турнирах. Его контракт истекает летом 2018 года.
Напомним, что «Интернасьонал» впервые в истории вылетел из бразильской
серии А.
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