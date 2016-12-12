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Шамиль Газизов: У Васина в контракте есть пункт о возможном возвращении в ЦСКА

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов – об уходе главного тренера уфимской команды Виктора Гончаренко.

Сегодня на официальном сайте клуб объявил о расторжении контракта со специалистом по обоюдному согласию сторон.

Гончаренко официально возглавил ЦСКА 

- Для клуба уход главного тренера – это не слишком резкий поворот событий?

- Мы давно об этом знали. Разговаривали на эту тему с Виктором Михайловичем, доложили руководству клуба. Можно сказать, что примерное решение было принято за несколько туров до конца первой части сезона. Пытались держать это в секрете, но… Хочется сказать спасибо Виктору Михайловичу за то, что работал с нами и многое сделал для клуба, - говорит Газизов.

- Поиск кандидатов тоже идет не первый день?

- Давно идет. Надеемся, что в течение двух недель ответим на этот вопрос. Пока рано говорить. Разные фамилии называются, но давать им оценку неправильно. Все специалисты очень серьезного уровня. Как договоримся, так и объявим.

- Васин тоже возвращается в ЦСКА?

- Неоднократно уже говорил, что в контракте Васина есть такой пункт (о возвращении в ЦСКА раньше окончания аренды. – Прим. Ред.). Воспользуется ли ЦСКА этим пунктом, я не знаю. Еще необходимо согласие игрока. Пока решение по этому вопросу не принято.

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