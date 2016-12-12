Клэр Уильямс: Росберг всегда обладал чемпионским потенциалом

Заместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс считает, что Нико Росберг всегда обладал чемпионским потенциалом.

«Я помню, как он начинал свою карьеру в «Уильямсе»: в то время я была пресс-секретарем команды. Уже с того самого момента он очаровывал окружающих. И тогда он уже был полноценным гонщиком. Я считаю, что он заслужил чемпионский титул. Это очевидные вещи: когда пилот приходит к тебе, то ты сразу можешь определить, обладает ли он чемпионским потенциалом.

Он проделал отменную работу и сделал то, что должен был. Да, у него ушло много времени на то, чтобы достичь цели, но он это заслужил. Я рада за него», - приводит слова Уильямс Autosport.

Напомним, что в минувшем сезоне Нико Росберг стал чемпионом, после чего завершил карьеру.



