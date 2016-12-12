Клэр Уильямс: Росберг всегда обладал чемпионским потенциалом
Заместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр
Уильямс считает, что Нико Росберг всегда обладал чемпионским потенциалом.
«Я помню, как он начинал свою карьеру в «Уильямсе»: в то время я была пресс-секретарем команды. Уже с того самого момента он очаровывал окружающих. И тогда он уже был полноценным гонщиком. Я считаю, что он заслужил чемпионский титул. Это очевидные вещи: когда пилот приходит к тебе, то ты сразу можешь определить, обладает ли он чемпионским потенциалом.
Он проделал отменную работу и сделал то, что должен
был. Да, у него ушло много времени на то, чтобы достичь цели, но он это заслужил.
Я рада за него», - приводит слова Уильямс Autosport.
Напомним, что в минувшем сезоне Нико Росберг стал чемпионом,
после чего завершил карьеру.