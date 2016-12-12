Контракт Гончаренко с ЦСКА рассчитан на два года

Контракт главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко с клубом рассчитан на два года с опцией продления, сообщает официальный сайт клуба.

В тренерском штабе ЦСКА продолжат работу Сергей Овчинников, Виктор Онопко и Паулино Гранеро.

Напомним, Гончаренко возвращается в ЦСКА спустя полгода. В минувшем сезоне 39-летний белорусский тренер был ассистентом главного тренера команды Леонида Слуцкого и стал чемпионом России.

Гончаренко шесть раз признавался лучшим тренером Белоруссии (2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016). Ранее он возглавлял БАТЭ (2007-2013), «Кубань» (2013-2014), «Урал» (2015) и «Уфу» (2016).

Под его руководством «Уфа» закончила первую половину сезона на восьмом месте в премьер-лиге.