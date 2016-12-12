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«Ак Барс» обменял Жукова на Григоренко

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

«Ак Барс» и «Нефтехимик»  произвели обмен. Форвард Евгений Григоренко продолжит карьеру в Казани, а форвард Михаил Жуков – в Нижнекамске.

В нынешнем сезоне 31-летний Жуков набрал 9 (1+8) очков в 34 матчах при показателе полезности «+4» и двух минутах штрафа.

На счету 24-летнего Григоренко один гол в девяти матчах за «Нефтехимик» при показателе полезности «–6» и двух минутах штрафа.

Отметим, что Жуков играл в «Нефтехимике» в 2014-2016 годах и в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром команды, набрал 36 (16+20) очков в 59 матчах.

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