Агент Юрченко: Владлен хочет остаться в «Байере»
Полузащитник «Байера» Владлен Юрченко намерен остаться в своем нынешнем
клубе. Об этом заявил его агент Андрей Головаш.
«Для начала надо сказать, что никто на
Леверкузен из киевского «Динамо» по этому вопросу не выходил. Второй момент –
при переходе футболиста из «Шахтера» в «Байер» в 2014 году было зафиксировано,
что без согласия «горняков» игрок в Украину не возвращается, даже если речь
зайдет об этом по истечении контракта в 2018-м – мы с Юрченко дали слово.
Летом по Владу были предложения, но «Байер»
воспользовался опцией продления контракта. Сейчас наша позиция – он остается в
Леверкузене», - приводит слова агента «Сегодня».
В нынешнем сезоне 22-летний Владлен
Юрченко провел два матча за «Байер» и забил один мяч (в Лиге чемпионов против «Монако»).