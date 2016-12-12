Агент Юрченко: Владлен хочет остаться в «Байере»

Полузащитник «Байера» Владлен Юрченко намерен остаться в своем нынешнем клубе. Об этом заявил его агент Андрей Головаш.

«Для начала надо сказать, что никто на Леверкузен из киевского «Динамо» по этому вопросу не выходил. Второй момент – при переходе футболиста из «Шахтера» в «Байер» в 2014 году было зафиксировано, что без согласия «горняков» игрок в Украину не возвращается, даже если речь зайдет об этом по истечении контракта в 2018-м – мы с Юрченко дали слово.

Летом по Владу были предложения, но «Байер» воспользовался опцией продления контракта. Сейчас наша позиция – он остается в Леверкузене», - приводит слова агента «Сегодня».

В нынешнем сезоне 22-летний Владлен Юрченко провел два матча за «Байер» и забил один мяч (в Лиге чемпионов против «Монако»).



