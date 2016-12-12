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Мустафина, Мамун и Егорян претендуют на звание спортсменки года

Источник:  Министерство спорта Российской ФедерацииКомментарии

Гимнастки Алия Мустафина и Маргарита Мамун, а также фехтовальщица Яна Егорян претендуют на премию лучшей спортсменки в рамках церемонии награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта 2016 года, сообщается на официальном сайте Минспорта РФ.

На звание лучшего спортсмена претендуют пятиборец Александр Лесун, дзюдоист Хасан Халмурзаев и борец Сослан Рамонов. Лучших спортсменов будут награждать в рамках номинации «Гордость России». 

Всего представлено 10 номинаций в области спорта. 

Номинации:

- «Гордость России»: лучший спортсмен, лучшая спортсменка, лучший тренер;

- «Надежда России»: лучшая спортивная школа, лучшая организация адаптивного спорта;

- «За служение спорту» (за вклад в развитие физической культуры и спорта);

- «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных отношений);

- «Регион России» (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации;

- «Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране);

- «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта): лучший спортсмен, лучшая спортсменка, лучший тренер;

- «Спортивный парнас» (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни): лучший журналист, лучшая спортивная печатная и медиапродукция;

- «Спортивный объект России»: лучший объект спорта;

- «За вклад в развитие физической культуры и спорта в сельской местности»: лучший организатор физкультурно-спортивной работы.

Церемония награждения лауреатов Национальных номинаций в области физической культуры и спорта 2016 года состоится 16 декабря в Министерстве спорта Российской Федерации. В мероприятии ожидается участие заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко, министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова, руководителей общероссийских федераций по видам спорта, известных спортсменов и политических деятелей.  Церемония награждения проводится Минспортом России ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 г. и в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта. Лауреаты национальных номинаций утверждаются приказом Министерства спорта Российской Федерации на основании протокола Экспертного совета.   

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