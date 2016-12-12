Роберт Левандовски: Нас ждут большие матчи в Лиге чемпионов. Начнем с «Арсенала»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировали результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Арсеналом».

«Теперь нам нужно готовиться к большим матчам в Лиге чемпионов. Начнем с «Арсенала», - написал Левандовски в своем твиттере.

Лига чемпионов

1/8 финала

«Манчестер Сити» (Англия) - «Монако»

«Реал» (Испания) - «Наполи» (Италия)

«Бенфика» (Португалия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Бавария» (Германия) - «Арсенал» (Англия)

«Порту» (Португалия) - «Ювентус» (Италия)

«Байер» (Германия) - «Атлетико» (Испания)

«ПСЖ» (Франция) - «Барселона» (Испания)

«Севилья» (Испания) - «Лестер» (Англия)

Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 14, 15, 21 и 22 февраля 2017 года на полях команд, указанных в списке первыми. Ответные встречи пройдут 7, 8, 14 и 15 марта.

Напомним, финал Лиги чемпионов будет сыгран 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Сегодня в 15:00 по московскому времени в Швейцарии также состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников на этой стадии соревнования узнают «Ростов», «Зенит» и «Краснодар».

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы