Роберт Левандовски: Нас ждут большие матчи в Лиге чемпионов. Начнем с «Арсенала»
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировали результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Арсеналом».
«Теперь нам нужно готовиться к большим матчам в Лиге чемпионов. Начнем с «Арсенала», - написал Левандовски в своем твиттере.
Лига чемпионов
1/8 финала
«Манчестер Сити» (Англия) - «Монако»
«Реал»
(Испания) - «Наполи» (Италия)
«Бенфика»
(Португалия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
«Бавария»
(Германия) - «Арсенал» (Англия)
«Порту»
(Португалия) - «Ювентус» (Италия)
«Байер»
(Германия) - «Атлетико» (Испания)
«ПСЖ»
(Франция) - «Барселона» (Испания)
«Севилья» (Испания) - «Лестер» (Англия)
Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 14, 15, 21 и 22 февраля 2017 года на полях команд, указанных в списке первыми. Ответные встречи пройдут 7, 8, 14 и 15 марта.
Напомним, финал Лиги чемпионов будет сыгран 3 июня на стадионе «Миллениум»
в Кардиффе.
Сегодня в 15:00 по московскому времени в Швейцарии также состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников на этой стадии соревнования узнают «Ростов», «Зенит» и «Краснодар».
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы