«Бавария» столкнется с «Арсеналом» в Лиге чемпионов в четвертый раз за последние пять лет
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17 снова свела в турнире мюнхенскую «Баварию» и лондонский «Арсенал».
За последние пять лет команды трижды пересекались в плей-офф (и ни разу английский клуб не проходил дальше). А в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команды дважды сыграли на групповом этапе.
Annual visit...— BBC Sport (@BBCSport) 12 декабря 2016 г.
Arsenal are heading back to the Allianz Arena for the fourth time in four years. https://t.co/nVrnV81esq #UCLdraw pic.twitter.com/vffEFn4wha
Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17 состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене, а ответная - на стадионе «Эмирейтс» в «Лондоне».
.@Arsenal @ChampionsLeague Hello again! 🖐 #FCBARS pic.twitter.com/pl0IpnlIFt— FC Bayern München (@FCBayern) 12 декабря 2016 г.
Напомним, финал Лиги чемпионов будет сыгран 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Сегодня в 15:00 по московскому времени в Швейцарии также состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников на этой стадии соревнования узнают «Ростов», «Зенит» и «Краснодар».