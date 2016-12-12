Экс-президент UCI: Екимов более предпочтителен в роли президента ФВСР

14 декабря пройдут выборы президента Федерации велоспорта России.

На пост главы ФВСР претендуют трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов и член попечительского совета ФВСР Александр Винокуров.

-- Александра Винокурова я почти не знаю, -- говорит бывший президент Международного союза велоспорта, почетный президент ФВСР Валерий Сысоев. -- Я увидел его первый раз совсем недавно, когда он появился в Попечительском Совете и сам предложит возглавить Комитет по финансированию, призванный аккумулировать финансы Федерации.

Конечно, очень жаль, что Игорь Макаров уходит с поста президента ФВСР, но то, что трехкратный олимпийский чемпион В. Екимов претендует на эту должность понятно и замечательно.

Я считаю, что желание Винокурова руководить Федерацией – это здоровые амбиции молодости. Настораживает только тот факт, что он все-таки, как мне кажется, не до конца к этому подготовлен.

Екимов, я считаю, более предпочтителен в роли президента Федерации с точки зрения опыта – он не только прекрасно знает велоспорт, которому посвятил всю жизнь, но и получил огромный опыт спортивного администрирования как генеральный менеджер команды «Катюша». К тому же он обладает способностью объединять людей вокруг себя, так как обладает неоспоримым авторитетом.

Однако, и Винокуров может принести Федерации пользу, помогая Екимову в Попечительском совете, где, я считаю он на своем месте.