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«Зенит» сыграет с «Андерлехтом» и другие пары 1/16 финала Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

12 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы-2016/17.

По результатам жеребьевки «Зениту» достался бельгийский «Андрелехт», «Ростов» сыграет с чешской «Спартой», а «Краснодар» встретится с турецким «Фенербахче».

Другие пары: 

«Атлетик» (Испания) – АПОЕЛ (Кипр)

«Легия» (Польша) – «Аякс» (Голландия)

Астра (Румыния) – «Генк» (Бельгия)

МЮ (Англия) – «Сент-Этьенн» (Франция)

«Вильярреал» (Испания) – «Рома» (Италия)

«Лудогорец» (Болгария) – «Копенгаген» (Дания)

«Сельта» (Испания) – «Шахтер» (Украина)

«Олимпиакос» (Греция) – «Османлыспор» (Турция)

«Гент» (Бельгия) – «Тоттенхэм» (Англия)

«Боруссия» М (Германия) – «Фиорентина» (Италия)

АЗ (Голландия) – «Лион» (Франция)

«Хэпоэль» Б-Ш (Израиль) – «Бешикташ» (Турция)

ПАОК (Греция) – «Шальке» (Германия)

Напомним, матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 16 и 23 февраля в 21:00 и 23:05 соответственно.

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