«Зенит» сыграет с «Андерлехтом» и другие пары 1/16 финала Лиги Европы
12 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы-2016/17.
По результатам жеребьевки «Зениту» достался бельгийский «Андрелехт», «Ростов» сыграет с чешской «Спартой», а «Краснодар» встретится с турецким «Фенербахче».
Другие пары:
«Атлетик»
(Испания) – АПОЕЛ (Кипр)
«Легия»
(Польша) – «Аякс» (Голландия)
Астра (Румыния) – «Генк» (Бельгия)
МЮ (Англия) – «Сент-Этьенн» (Франция)
«Вильярреал» (Испания) – «Рома» (Италия)
«Лудогорец» (Болгария) – «Копенгаген» (Дания)
«Сельта» (Испания) – «Шахтер» (Украина)
«Олимпиакос» (Греция) – «Османлыспор» (Турция)
«Гент» (Бельгия) – «Тоттенхэм» (Англия)
«Боруссия» М (Германия) – «Фиорентина» (Италия)
АЗ (Голландия) – «Лион» (Франция)
«Хэпоэль» Б-Ш (Израиль) – «Бешикташ» (Турция)
ПАОК (Греция) – «Шальке» (Германия)
Напомним, матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 16 и 23 февраля в 21:00 и 23:05 соответственно.