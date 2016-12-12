Александр Гришин: С Гончаренко ЦСКА продолжит бороться за чемпионство

Старший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение Виктора Гончаренко наставником армейцев.

- Считаю, что ЦСКА продолжит бороться за чемпионство в этом сезоне, восемь очков не такое большое отставание от лидера, - сказал Гришин ТАСС. - Если команда сможет обыграть «Зенит» и «Спартак» в весенней стадии, то гандикап будет отыгран. Считаю, что Гончаренко, конечно, внесет в игру ЦСКА какие-то свои коррективы, он опытный специалист, который работал в том числе и с Леонидом Слуцким.

Напомним, Гончаренко возвращается в ЦСКА спустя полгода. В минувшем сезоне 39-летний белорусский тренер был ассистентом главного тренера команды Леонида Слуцкого и стал чемпионом России. Контракт с белорусским тренером рассчитан на два года. Ранее он возглавлял БАТЭ (2007-2013), «Кубань» (2013-2014), «Урал» (2015) и «Уфу» (2016).