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Проскуряков, Кольцов и Семин признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ определила лучших игроков недели в регулярном чемпионате КХЛ.

Лучшим вратарем признан Илья Проскуряков. 29-летний голкипер «Торпедо» одержал две победы в трех матчах, в том числе одну – «на ноль». Проскуряков отразил 96,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,01 шайбы за игру. Кроме того, Проскуряков вышел на серию буллитов в матче с «Ладой», которая завершилась победой «Торпедо».

Лучшим защитником выбран Кирилл Кольцов. 33-летний игрок обороны помог «Трактору» одержать две победы и набрал 3 (2+1) очка при общем показателе полезности «+2». Шайба Кольцова в ворота «Амура» оказалась победной. Всего на его счету восемь бросков в двух матчах.

Лучшим форвардом стал Александр Семин. 32-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» набрал 4 (3+1) очка в двух матчах при общем показателе полезности «+2». Голы Семина в матчах с «Адмиралом» и «Куньлунь Ред Стар» стали победными.

Лучшим новичком недели назван форвард минского «Динамо» Дмитрий Амброжейчик. 21-летний белорусский нападающий поучаствовал в двух победах «зубров». На его счету дубль в ворота «Медвешчака» и общий показатель полезности «+2». В среднем за игру Амброжейчик проводил на льду 11 минут 53 секунды.

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