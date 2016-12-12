Александр Глеб: У Гончаренко в ЦСКА получится

Полузащитник сборной Белоруссии и БАТЭ Александр Глеб прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА.

- Виктор Михайлович человек амбициозный, у него должно получиться, - сказал Глеб, который играл под руководством Гончаренко в БАТЭ.

Напомним, сегодня ПФК ЦСКА объявил о том, что Гончаренко стал главным тренером команды. В нынешнем сезоне 39-летний белорусский специалист работал с «Уфой», которая после 17 туров занимает восьмое место в премьер-лиге.