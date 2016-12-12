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Чики Бегиристайн: «Монако» - хороший жребий для «Манчестер Сити»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Директор по футболу «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. 

- «Монако» сейчас, наверное, показывает лучший футбол в чемпионате Франции. Они выиграли группу с «Тоттенхэмом» и «Байером». У них много молодых и талантливых игроков. Эта команда показывает отличную игру. Так что для нас это хороший жребий, - цитирует Бегиристайна официальный сайт УЕФА.

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17. 

По итогам жеребьевки, которую проводил чемпион Европы 1988 года в составе сборной Голландии Рууд Гуллит, были сформированы следующие пары: 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Монако»

«Реал» (Испания) - «Наполи» (Италия)

«Бенфика» (Португалия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Бавария» (Германия) - «Арсенал» (Англия)

«Порту» (Португалия) - «Ювентус» (Италия)

«Байер» (Германия) - «Атлетико» (Испания)

«ПСЖ» (Франция) - «Барселона» (Испания)

«Севилья» (Испания) - «Лестер» (Англия)

Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 14, 15, 21 и 22 февраля 2017 года на полях команд, указанных в списке первыми. Ответные встречи пройдут 7, 8, 14 и 15 марта.

Напомним, финал Лиги чемпионов будет сыгран 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

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