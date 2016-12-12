Секретарь «Арсенала»: Когда-то мы должны изменить традиции и пройти «Баварию»

Секретарь «Арсенала» Дэвид Майлз поделился ожиданиями от встречи с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.

- Мы прошли в плей-офф в 14-й раз кряду, что является заслугой Арсена Венгера и всех его команд в этот период. Но болельщики снова подумают, что нам не повезло в жеребьевке. Впрочем, когда-то мы должны изменить традиции и победить «Баварию», - заявил Майлз.

Напомним, «Бавария» столкнется с «Арсеналом» в Лиге чемпионов в четвертый раз за последние пять лет.

'Fans will think we've got the rough end of the draw'



Arsenal drawn against Bayern Munich. Again. #UCL



Reaction: https://t.co/DsEaPrNhEP pic.twitter.com/FUM1amHmpx — BBC Sport (@BBCSport) 12 декабря 2016 г.

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.

По итогам жеребьевки, которую проводил чемпион Европы 1988 года в составе сборной Голландии Рууд Гуллит, были сформированы следующие пары:

«Манчестер Сити» (Англия) - «Монако»

«Реал» (Испания) - «Наполи» (Италия)

«Бенфика» (Португалия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Бавария» (Германия) - «Арсенал» (Англия)

«Порту» (Португалия) - «Ювентус» (Италия)

«Байер» (Германия) - «Атлетико» (Испания)

«ПСЖ» (Франция) - «Барселона» (Испания)

«Севилья» (Испания) - «Лестер» (Англия)

Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 14, 15, 21 и 22 февраля 2017 года на полях команд, указанных в списке первыми. Ответные встречи пройдут 7, 8, 14 и 15 марта.

Напомним, финал Лиги чемпионов будет сыгран 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.



