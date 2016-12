Секретарь «Арсенала»: Когда-то мы должны изменить традиции и пройти «Баварию»

Секретарь «Арсенала» Дэвид Майлз поделился ожиданиями от встречи с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.

- Мы прошли в плей-офф в 14-й раз кряду, что является заслугой Арсена Венгера и всех его команд в этот период. Но болельщики снова подумают, что нам не повезло в жеребьевке. Впрочем, когда-то мы должны изменить традиции и победить «Баварию», - заявил Майлз.

Напомним, «Бавария» столкнется с «Арсеналом» в Лиге чемпионов в четвертый раз за последние пять лет.

