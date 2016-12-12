Томас Тухель: С нетерпением ждем захватывающих матчей с «Бенфикой»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Бенфикой».
«После матчей с «Порту» и «Спортингом» мы сыграем с третьим
португальским грандом в течение последних двух лет. Мы с нетерпением ждем этих
захватывающих и эмоциональных матчей против действующих чемпионов и нынешних
лидеров первенства Португалии», - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
1/8 финала
«Реал»
(Испания) - «Наполи» (Италия)
«Бенфика»
(Португалия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
«Бавария»
(Германия) - «Арсенал» (Англия)
«Порту»
(Португалия) - «Ювентус» (Италия)
«Байер»
(Германия) - «Атлетико» (Испания)
«ПСЖ»
(Франция) - «Барселона» (Испания)
«Севилья»
(Испания) - «Лестер» (Англия)
Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 14, 15, 21 и 22 февраля 2017 года на
полях команд, указанных в списке первыми. Ответные встречи пройдут 7, 8, 14 и
15 марта.
Напомним, финал Лиги чемпионов будет сыгран 3 июня на стадионе «Миллениум»
в Кардиффе.
Сегодня в 15:00 по московскому времени в Швейцарии также состоится
жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников на этой стадии соревнования
узнают «Ростов», «Зенит» и «Краснодар».