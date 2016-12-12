Игорь Колыванов: Возглавить «Уфу»? Пусть руководство решает, кого приглашать

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал уход Виктора Гончаренко в ЦСКА.

- Он молодец, хорошо поработал. Газизов купил Ванека, Фатая и еще пять-шесть футболистов хорошего уровня, из которых удалось составить костяк команды, создать боеспособный коллектив. Считаю, что «Уфа» заслуженно находится на своем месте.

- Вам была бы интересна сейчас работа в «Уфе»?



- Есть руководство клуба, которому и решать, кого приглашать.

Напомним, сегодня ПФК ЦСКА объявил о том, что Гончаренко стал главным тренером команды. В нынешнем сезоне 39-летний белорусский специалист работал с «Уфой», которая после 17 туров занимает восьмое место в премьер-лиге.