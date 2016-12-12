«Ростов» сыграет с пражской «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы
«Ростов» узнал своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы-2016/17.
На этой стадии турнира ростовчане сыграют с пражской «Спартой».
НАШ СОПЕРНИК ПО 1/16 ЛИГИ ЕВРОПЫ - "СПАРТА" (ПРАГА) @ACSparta_CZ #UELdraw pic.twitter.com/P04FamKFD9— Football Club Rostov (@rostovfc) 12 декабря 2016 г.
Жеребьевку в швейцарском Ньоне проводил бывший защитник «Баварии», «Барселоны» и сборной Швеции Патрик Андерссон.
Матчи состоятся 16 и 23 февраля.
Первый матч «Ростов» проведет дома 16 февраля, ответный – в гостях 23 февраля.— Football Club Rostov (@rostovfc) 12 декабря 2016 г.
Напомним, «Ростов» попал в сетку Лиги Европы после того, как команда заняла третье место в группе Лиги чемпионов, сумев обойти голландский «ПСВ».
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