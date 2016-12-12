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«Ростов» сыграет с пражской «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» узнал своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы-2016/17.

На этой стадии турнира ростовчане сыграют с пражской «Спартой».

Жеребьевку в швейцарском Ньоне проводил бывший защитник «Баварии», «Барселоны» и сборной Швеции Патрик Андерссон. 

Матчи состоятся 16 и 23 февраля.

Напомним, «Ростов» попал в сетку Лиги Европы после того, как команда заняла третье место в группе Лиги чемпионов, сумев обойти голландский «ПСВ».

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