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«Краснодар» сыграет с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Соперником «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы стал турецкий «Фенербахче».

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы прошла в понедельник в Ньоне, ее провел бывший защитник «Баварии», «Барселоны» и сборной Швеции Патрик Андерссон.

Первый матч пройдет 16 февраля в Краснодаре, ответный – 23 февраля в Стамбуле.

Напомним, на групповом этапе «Краснодар» занял второе место в группе I, набрав семь очков в шести матчах.

«Фенербахче» стал первым в группе A, в которой также играл «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в прошлом сезоне «Фенербахче» выбил «Локомотив» на той же стадии Лиги Европы.

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