«Краснодар» сыграет с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы
Соперником «Краснодара»
в 1/16 финала Лиги Европы стал турецкий «Фенербахче».
Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы прошла в понедельник в Ньоне, ее провел бывший защитник «Баварии», «Барселоны» и сборной Швеции Патрик Андерссон.
Первый матч пройдет 16 февраля в Краснодаре, ответный – 23 февраля в Стамбуле.
Напомним, на групповом этапе «Краснодар» занял второе место в группе I, набрав семь очков в шести матчах.
«Фенербахче» стал первым в группе A, в которой также играл «Манчестер Юнайтед».
Добавим, что в прошлом сезоне «Фенербахче» выбил «Локомотив» на той же стадии Лиги Европы.
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