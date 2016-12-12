«МЮ» - «Сент-Этьен», «Боруссия» М - «Фиорентина». Все пары 1/16 финала Лиги Европы
В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали «Зенит», «Ростов» и «Краснодар».
Лига Европы
1/16 финала
«Атлетик» (Испания) - АПОЭЛ (Кипр)
«Легия» (Польша) - «Аякс» (Голландия)
«Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит» (Россия)
«Астра» (Румыния) - «Генк» (Бельгия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сент-Этьен» (Франция)
«Вильярреал» (Испания) - «Рома» (Италия)
«Лудогорец» (Болгария) - «Копенгаген» (Дания)
«Сельта» (Испания) - «Шахтер» (Украина)
«Олимпиакос» (Греция) - «Османлыспор» (Турция)
«Гент» (Бельгия) - «Тоттенхэм» (Англия)
«Ростов» (Россия) - «Спарта» (Чехия)
«Краснодар» (Россия) - «Фенербахче» (Турция)
«Боруссия» М (Германия) - «Фиорентина» (Италия)
«Алкмар» (Голландия) - «Лион» (Франция)
«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) - «Бешикташ» (Турция)
ПАОК (Греция) - «Шальке»
(Германия)
Большинство матчей пройдут 16 и 23 февраля. Полное
расписание будет опубликовано позднее. 16 февраля пройдут первые матчи на полях
команд, указанных первыми.
Финал Лиги Европы состоится на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) 24 мая 2017 года.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию жеребьевки Лиги Европы.