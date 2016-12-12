Молодежная сборная России может сыграть со СКА в Новогорске
Молодежная сборная
России ведет переговоры со СКА о проведении товарищеского матча перед
отправлением на чемпионат мира в Канаду, сообщил главный тренер национальной
команды Валерий Брагин.
«Молодежная сборная России может сыграть товарищеский против СКА на базе в Новогорске, ведем разговоры, пока не решено», – приводит «Р-Спорт» слова Брагина.
Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто. На групповом этапе Россия сыграет в Торонто с Канадой (26 декабря), Латвией (27 декабря), США (29 декабря) и Словакией (31 декабря).
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