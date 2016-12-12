Гончаренко о контракте с ЦСКА: Никаких загвоздок по условиям не было

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свое назначение.

- Как таковых переговоров по большому счету не было, потому что в контракте с «Уфой» был пункт, по которому я должен в течение недели вернуться в ЦСКА, если поступит предложение. Какие-то текущие моменты обсуждали, а никаких загвоздок по контрактным условиям, штабу, персоналу не было. Все быстро прошло, - цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

В 17:00 выйдет первое интервью Виктора Ганчаренко в качестве тренера #ЦСКА. Пока небольшой тизер о том, как быстро решился вопрос о переходе pic.twitter.com/eWhqm8QZbD — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 12 декабря 2016 г.

Напомним, сегодня ПФК ЦСКА объявил о том, что Гончаренко стал главным тренером команды. В нынешнем сезоне 39-летний белорусский специалист работал с «Уфой», которая после 17 туров занимает восьмое место в премьер-лиге.