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Даниил Квят: После перевода из «Ред Булл» в «Торо Россо» я чувствовал себя брошенным и был зол на весь мир

Источник:  AutosportКомментарии

Российский пилот Даниил Квят поделился эмоциями и воспоминаниями от прошедшего сезона в «Формуле-1».

- Этот сезон я запомню надолго, хоть мне этого совсем не хочется. Пришлось бороться за выживание в серии, а для гонщика это не самое приятное ощущение.

Мои результаты резко ухудшились, потому что я не понимал, что происходило вокруг, ситуация сильно изменилась. Мне было трудно перестроиться, вновь начав бороться с болидом. Можно сказать, что я был в шоке.

И все же я многому научился, многое узнал о самом себе, рядом со мной работали замечательные специалисты: инженеры, которые действительно меня поддержали. 

Время лечит раны, но мне пришлось пройти через непростой период, когда я инстинктивно пытался слишком часто атаковать. Я был зол на всех, на весь мир. Я чувствовал себя брошенным. Возникло ощущение, что я остался в одиночестве. Здорово было понять, кто остался на моей стороне. В следующем году я продолжу борьбу, - заявил Квят.

Напомним, Даниил Квят после Гран-при России-2016 был переведен из команды «Ред Булл» в «Торо Россо», а в обратном направлении проследовал молодой голландец Макс Ферстаппен.

В результате, россиянин занял 14-е место в личном зачете по итогам чемпионата. 

Уже известно, что Квят будет выступать за «Торо Россо» и в следующем сезоне.

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