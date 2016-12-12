Юрий Газинский: Хотелось сыграть с английским клубом, но «Фенербахче» - достойный соперник

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Соперником «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы стал турецкий «Фенербахче».

- Хотелось бы сыграть с какой-то английской командой. Они серьезные соперники, но и сильные. «Фенербахче» - достойный соперник. Могло быть и хуже, в целом жеребьевка нормальная. Будем готовиться к предстоящему сопернику, - сказал Газинский в эфире «Матч ТВ».

Первый матч пройдет 16 февраля в Краснодаре, ответный – 23 февраля в Стамбуле.

Напомним, на групповом этапе «Краснодар» занял второе место в группе I, набрав семь очков в шести матчах.

«Фенербахче» стал первым в группе A, в которой также играл «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в прошлом сезоне «Фенербахче» выбил «Локомотив» на той же стадии Лиги Европы.



