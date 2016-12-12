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Евгений Ловчев: Гончаренко продолжит дело Слуцкого в ЦСКА

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА.

- Все понятно – это продолжение дела Слуцкого, - говорит Евгений Ловчев. - Не случайно он брал Гончаренко в тренерский штаб ЦСКА, поддержал после ухода из «Урала». Гончаренко со всеми в ЦСКА уже работал, потом ушел в «Уфу», где у него была возможность в любой момент уйти именно в ЦСКА.

Но важно, что ему достается не «Уфа», где набрали игроков и дали возможность творить. ЦСКА – команда, которая спускается с горочки. И перед Гончаренко несколько актуальных вопросов: как укреплять состав, какой молодежи доверять, как встряхнуть команду.

Думаю, игра ЦСКА, несмотря на то, что Гончаренко работал со Слуцким, как-то все равно будет меняться. В первую очередь, в атаке, потому что это в любом случае необходимо. У ЦСКА нет быстрых игроков, команде нужен такой футбольный Усэйн Болт, которым были Думбия и Муса. Да и на флангах нет игры, к которой привыкли.

Психология тоже важна. Как известно, ЦСКА возглавляли и Жорже, и Зико, и Рамос, но ни у кого из них не получилось достичь успехов, как у Газзаева и Слуцкого. Может, и поэтому ставка делается на русскоязычного специалиста, к тому же отлично знакомого с клубом.

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