Юниорская сборная России (U17) может быть заявлена в МХЛ

Юниорская сборная России (до 17 лет) может в следующем сезоне выступить в МХЛ, сообщает «Р-Спорт».

Ожидается, что главным тренером команды будет назначен Виталий Прохоров, под руководством которого в сезоне 2015/2016 в МХЛ выступала юниорская сборная (до 18 лет).

Однако перед вылетом на чемпионат мира в США команда Прохорова была заменена на сборную до 17 лет. Занимавший в то время должность министра спорта Виталий Мутко объяснил это решение риском не пройти допинг-тест на мельдоний.

«В настоящий момент решается вопрос о возобновлении работы «Центра Тихонова». Идут переговоры относительно назначения Виталия Прохорова главным тренером сборной России (игроки до 17 лет) в следующем сезоне и заявки команды в чемпионат МХЛ. Прохоров уже просматривает хоккеистов, которые могут попасть в команду», – приводит «Р-Спорт» слова своего источника.

Напомним, Центр подготовки юношеских сборных имени Виктора Тихонова под руководством олимпийского чемпиона Виталия Прохорова был открыт в апреле 2015 года.