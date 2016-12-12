Александр Емельяненко: Я не был звездой в тюрьме

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о том, как он отбывал тюремный срок. Он заявил, что не был звездой в тюрьме.

«Я не был звездой в тюрьме. Я был как все, как обычный человек. Когда попадаешь в тюрьму, важно не то, что ты расскажешь о себе, ведь можно и по бумажке нужный текст выучить. Важно, кто ты есть. Там все маски слетают. Вопросов ко мне ни у кого не было. Все всё видели и всё понимали.

В тюрьме нечем занять себя. Читал книги, «Фауста». Периодически разрешали смотреть телевизор. Питание там было относительно хорошее - куры, сосиски были», - сказал Емельяненко в эфире программы «Говорим и показываем» на телеканале НТВ.

Напомним, Емельяненко по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей.Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.

Ранее Емельяненко заявил, что намерен вернуться в спорт.