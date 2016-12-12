Дмитрий Кириченко: «Спарта» – крепкая команда, хороший жребий для «Ростова»
Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко оценил результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для своей команды.
- Хороший жребий для «Ростова», на стадии плей-офф слабых соперников не бывает, «Спарта» - крепкая команда, - заявил Кириченко.
Дмитрий Кириченко: – Хороший жребий для "Ростова", на стадии плей-офф слабых соперников не бывает, "Спарта" - крепкая команда. pic.twitter.com/F3434HbDGZ— Football Club Rostov (@rostovfc) 12 декабря 2016 г.
Первый матч российский клуб проведет дома 16 февраля, ответный – в гостях 23 февраля.
Напомним, «Ростов» попал в сетку Лиги Европы после того, как команда заняла третье место в группе Лиги чемпионов, сумев обойти голландский «ПСВ».
С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.
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