Рамон Мончи: Мы не поздравляем друг друга после жеребьевки. «Лестер» – очень сложный соперник
Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи прокомментировал результаты
жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Севилье» предстоит сыграть
с «Лестером».
«Мы не поздравляем друг друга после жеребьевки, ведь нам попался чемпион Англии - команда, забившая четыре гола «Манчестер Сити» в выходные. Они отлично выступили на групповой стадии и станут очень сложными соперниками для нас. Впрочем, таковыми были бы все остальные команды», - цитирует Мончи официальный сайт УЕФА.
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