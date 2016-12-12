Александр Емельяненко: Планирую продолжать заниматься спортом

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, недавно вышедший из тюрьмы, рассказал о жизни в заключении и о своих ближайших планах.

- Не ожидал условно-досрочного, но адвокат помог освободиться пораньше. В тюрьме был простым человеком, а не звездой.

Все заключенные все видели и понимали, ко мне вопросов ни у кого не было. Я сидел на спецблоках, нас держали по два человека в камере.

Планирую продолжать заниматься спортом, выступать. В тюрьме тоже можно было в спортзал ходить, там один час стоит 220 рублей. Я тренировался каждый день.

Чтобы отбыть два года исправительных работ, мне надо куда-нибудь устроиться и на протяжении двух лет выплачивать государству 10% заработной платы.

Если бы стоял выбор откупиться или сесть, платить бы ни за что не стал, - рассказал Емельяненко в эфире телеканала НТВ.

Напомним, Александр Емельяненко обвинялся в нанесении побоев и сексуальном насилии над своей горничной. Сам спортсмен факт насилия отрицал и утверждал, что девушка дала ложные показания. Решением суда Емельяненко приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, но освободили условно-досрочно. Оставшуюся часть срока суд заменил исправительными работами.