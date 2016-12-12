Дмитрий Селюк: Траоре имеет другие варианты продолжения карьеры в случае ухода из ЦСКА

Представитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк сказал, что досрочное расторжение аренды московским клубом не будет для него проблемой. Он отметил, что у форварда есть другие варианты продолжения карьеры.

«Мы не видим проблемы в возможном досрочном прекращении аренды Ласина в ЦСКА. Он востребованный футболист, имеет иные варианты продолжения карьеры», - приводит слова Селюка ТАСС.

Напомним, игрок выступает за армейцев на правах аренды, поскольку права на него принадлежат «Монако». В нынешнем сезоне 26-летний Траоре провел за ЦСКА во всех турнирах 21 матч, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее Селюк сообщал, что Траоре интересуются два европейских клуба из чемпионатов первой пятерки.



