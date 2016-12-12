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11 клубов претендуют на полузащитника «Порту» Браими

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Порту» и сборной Алжира Ясин Браими может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание A Bola.

Согласно информации источника, за игрока «драконов» поборются 11 клубов: лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Милан», «Севилья», «Наполи», «Монако», «Марсель» и мадридский «Атлетико».

Минувшим летом СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны питерского «Зенита».

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел во всех турнирах за «Порту» 12 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

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