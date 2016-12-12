Игорь Шалимов: С турецкими командами всегда играть непросто, особенно на их поле

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матчей с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

- С турецкими командами всегда играть очень непросто, особенно на их поле, где болельщики создают сумасшедшую атмосферу и на протяжении всего матча гонят своих вперед. «Фенербахче» – один из грандов Чемпионата Турции, в прошлом сезоне эта команды стала второй, сейчас идет четвертой, но по-прежнему является претендентом на титул. Будем смотреть ее матчи, тщательно изучать. Состав «Фенербахче» мы знаем, лидерами атаки там являются опытные игроки – Робин ван Перси, Эммануэль Эменике, Мусса Сов.

Если оценивать жребий, он с одной стороны не самый худший, но с другой мог бы быть к нам и более благосклонным. В любом случае с «Фенербахче» можно играть и можно проходить эту команду. Но тут все будет зависеть от того, как мы подготовимся в межсезонье, в какой форме подойдем к этим матчам. Если сумеем плодотворно поработать в январе и феврале, шансы на удачный исход у нас будут, - цитирует Шалимова официальный сайт «Краснодара».

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы прошла в понедельник в Ньоне, ее провел бывший защитник «Баварии», «Барселоны» и сборной Швеции Патрик Андерссон.

Первый матч пройдет 16 февраля в Краснодаре, ответный – 23 февраля в Стамбуле.

Напомним, на групповом этапе «Краснодар» занял второе место в группе I, набрав семь очков в шести матчах.

«Фенербахче» стал первым в группе A, в которой также играл «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в прошлом сезоне «Фенербахче» выбил «Локомотив» на той же стадии Лиги Европы.

Напомним, жеребьевка турнира состоялась сегодня, а с ее подробными результатами вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.