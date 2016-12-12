Валерий Газзаев: Гончаренко для ЦСКА – нормальный вариант
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о назначении Виктора Гончаренко новым наставником столичного клуба.
«Гончаренко - молодой тренер, но уже опытный с точки зрения работы. Он достаточно неплохо поработал в БАТЭ, учитывая, что БАТЭ на международной арене, в Лиге чемпионов, проявил себя с лучшей стороны. Сейчас он работал в «Уфе», где смог организовать команду, и это также его заслуга. Посмотрим теперь, как у него получится с ЦСКА. Я думаю, что для армейцев это нормальный вариант. Мне кажется, что он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны», - цитирует Газзаева «Р-Спорт».
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