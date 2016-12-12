Валерий Газзаев: Гончаренко для ЦСКА – нормальный вариант

Игорь Шитов: За последние три месяца в «Мордовии» так ничего и не пришло

Защитник «Астаны» Игорь Шитов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ситуации в «Мордовии».