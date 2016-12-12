Йозеф Блаттер: Платини не стал президентом ФИФА, потому что из-за него США не получили ЧМ-2022

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер объяснил, почему француз Мишель Платини не возглавил Международную федерацию футбола.



«Я никого не обманывал. Он был участником заговора. Но я его не остановил. Он не стал президентом ФИФА, потому что был ответственным за то, что США не получили чемпионат мира 2022 года.

Но если он захочет, то сможет вернуться. У него всего три года дисквалификации. Время летит. Он молод, на 20 лет моложе меня.

Я всегда надеялся на то, что в 2018 году чемпионат мира пройдет в России, а в 2022 году – в США. Мы могли разыграть эту дипломатическую карту. Но после встречи в Париже с президентом Франции Николя Саркози и действующим эмиром Катара он сказал: «Меня попросили голосовать в интересах Франции, и моя группа не будет следовать решению, негласно принятому в исполкоме.

Перед чемпионатом мира в 2010 году было то же самое. Жак Ширак сказал Платини: «Вы не будете голосовать за ЮАР, потому что мы близки с Марокко.

Я знал, что выиграет Катар еще до того, как открыл конверт», – сказал Блаттер в интервью Le Figaro.

Напомним, в декабре 2015 года Блаттер и Платини были отстранены от любой футбольной деятельности на восемь лет. В феврале срок дисквалификации был сокращен до шести лет. А в мае Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрел апелляцию Платини, оставив в силе дисквалификацию, но дополнительно сократив ее до четырех лет.