«Манчестер Сити» предлагает «Тоттенхэму» за Роуза 25 млн фунтов

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может покинуть клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Daily Mirror.



По информации источника, в услугах игрока сборной Англии заинтересован «Манчестер Сити», который предлагает за футболиста «шпор» 25 млн фунтов. Отмечается, что за Роуза также ведет борьбу и «Манчестер Юнайтед».



22 сентября Дэнни продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел во всех турнирах за лондонский клуб 13 матчей, забил один гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 14 млн евро.