Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь5 : 1Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Сити» предлагает «Тоттенхэму» за Роуза 25 млн фунтов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может покинуть клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По информации источника, в услугах игрока сборной Англии заинтересован «Манчестер Сити», который предлагает за футболиста «шпор» 25 млн фунтов. Отмечается, что за Роуза также ведет борьбу и «Манчестер Юнайтед».

22 сентября Дэнни продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел во всех турнирах за лондонский клуб 13 матчей, забил один гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 14 млн евро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью: Очень жаль, что Мхитарян пропустит матчи, набрав свою лучшую формуГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью – о травме полузащитника Генриха Мхитаряна в матче 15-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».«Барселона» интересуется БаккойИнтерес к нападающему «Севильи» Карлосу Бакке проявляет «Барселона». Об этом сообщают испанские СМИ.Гвардиола рассказал, почему не пожал руку Фабрегасу после матча с «Челси»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил свое поведение после поражения от «Челси» в матче 14-го тура АПЛ (1:3).Скаут «Манчестер Сити» просматривал Обамеянга на матче «Реал» – «Боруссия»Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой продолжает проявлять интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.11 клубов претендуют на полузащитника «Порту» БраимиПолузащитник «Порту» и сборной Алжира Ясин Браими может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание A Bola.Дмитрий Селюк: Траоре имеет другие варианты продолжения карьеры в случае ухода из ЦСКАПредставитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк сказал, что досрочное расторжение аренды московским клубом не будет для него проблемой. Он отметил, что у форварда есть другие варианты продолжения карьеры.Чики Бегиристайн: «Монако» – хороший жребий для «Манчестер Сити»Директор по футболу «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов.«Барселона» сыграет с «ПСЖ», «Бавария» – с «Арсеналом». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионовСегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.Данило Силва может сменить киевское «Динамо» на «Интернасьонал»Бразильский «Интернасьонал» интересуется защитником киевского «Динамо» Данило Силвой. Об этом сообщает Globoesporte.Фабрегас может перейти из «Челси» в «Рому»Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в «Роме».Федор Щербаченко: Если бы Дзагоев уехал в Европу раньше, то был бы сейчас сопоставимым по уровню с МодричемБывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко оценил шансы Алана Дзагоева заиграть в серьезном европейском клубе.«Манчестер Юнайтед» может пригласить Кавани на место Ибрагимовича«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 29-летнему нападающему «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсону Кавани.Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» – одна из моих любимых команд в премьер-лигеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил игру команды в матче 15-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0) на «Олд Траффорд».Златан Ибрагимович: Сказал Погба, что ему лучше забить, потому что это последний штрафной, который я ему отдалФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после матча 15-го тура с «Тоттенхэмом» (1:0) на «Олд Траффорд» пошутил, что больше не будет позволять полузащитнику Полю Погба исполнять штрафные удары.Манчини может возглавить «ПСЖ»Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини может возглавить «Пари Сен-Жермен», сообщает Football Italia.Генрих Мхитарян: Посвящаю свой гол болельщикам «МЮ» во всем миреПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после матча против «Тоттенхэма» в 15-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Старый добрый Жозе. За счет чего «МЮ» победил «Тоттенхэм»Старый добрый Жозе. За счет чего «МЮ» победил «Тоттенхэм»В центральном матче английского тура «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» - 1:0. «Советский спорт» делится подробностями.«Спартак» готов потратить 25 миллионов евро на зимние трансферы«Спартак» намерен усилить команду во время зимнего перерыва. Клуб готов потратить на усиление серьезную сумму.Мхитарян стал первым армянином, забившим мяч в английской премьер-лиге«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Единственный мяч забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян.Мхитарян был заменен из-за травмы в матче «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» не смог доиграть матч 15-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:0). Он был заменен из-за травмы.

Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Дэнни Роуз
Дэнни Роузвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение