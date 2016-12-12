Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь5 : 1Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Масалитин: Гончаренко предстоит найти мотивацию для титулованных игроков ЦСКА

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о назначении Виктора Гончаренко новым наставником армейцев.

- Это молодой амбициозный тренер. Как он справится с этими игроками, которые завоевали много титулов, и найдет ли для них мотивацию – это вопрос. Если да - команда может преобразиться. Если не найдет с ними общего языка, значит армейцы будут играть ни шатко ни валко. Хотелось бы, чтобы команда была мотивирована, выходила с желанием, все-таки за первый круг, если брать еще и еврокубки, одна хорошая встреча была с «Байером» и одна с «Уралом». То есть только два-три матча ЦСКА провел на своем уровне. Вначале Еременко тащил команду, армейцы забивали мячи на последних минутах, выгрызали очки зубами, а Лига чемпионов получилась вообще провальная, - отметил Масалитин. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Шитов: За последние три месяца в «Мордовии» так ничего и не пришлоЗащитник «Астаны» Игорь Шитов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ситуации в «Мордовии».«У Гончаренко все получится. Даже в ЦСКА». Экс-игрок БАТЭ – о тренере армейцев«У Гончаренко все получится. Даже в ЦСКА». Экс-игрок БАТЭ – о тренере армейцевЗащитник «Астаны» Игорь Шитов в интервью «Советскому спорту» – о чемпионате Казахстана, долгах «Мордовии» и Викторе Гончаренко.Обнищали. Стоимость игроков премьер-лиги упала в два разаОбнищали. Стоимость игроков премьер-лиги упала в два раза«Советский спорт», изучив данные сайта transfermarkt.de, рассказывает, как экономический кризис отразился на российском футболе.РФС: Вилков справедливо показал Промесу желтую карточку за фол на БурлакеПолномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин прокомментировал одни из эпизодов матча 17-го тура чемпионата России «Спартак» - «Рубин» (2:1). Он считает, что арбитр Михаил Вилков справедливо показал полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу желтую, а не красную карточку.Виктор Гончаренко: В ЦСКА не будет никакой революцииНовый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, какие первые шаги он планирует сделать, вступив в должность.«Я никогда не выучу этот чертов язык». Как форвард «Урала» учит русский«Я никогда не выучу этот чертов язык». Как форвард «Урала» учит русскийИвуарийский форвард «Урала» Мохамед Конате снялся в видеоролике, в котором показал свои знания русского языка. Получилось забавно.Валерий Газзаев: Гончаренко для ЦСКА – нормальный вариантБывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о назначении Виктора Гончаренко новым наставником столичного клуба.Черчесов, Ломбертс и позор. 3 свежих истории про соперника «Зенита» и РоссиюЧерчесов, Ломбертс и позор. 3 свежих истории про соперника «Зенита» и Россию«Зенит» в 1/16 Лиги Европы сыграет с командой, которая в последние полгода активно контактировала с нами.Дмитрий Селюк: Траоре имеет другие варианты продолжения карьеры в случае ухода из ЦСКАПредставитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк сказал, что досрочное расторжение аренды московским клубом не будет для него проблемой. Он отметил, что у форварда есть другие варианты продолжения карьеры.«Картофельная твоя душа». 3 главных скандала в карьере Виктора Гончаренко«Картофельная твоя душа». 3 главных скандала в карьере Виктора ГончаренкоВойны с руководством, «странные» игры и травля со стороны прессы – вот чем была устлана дорога Виктора Гончаренко.Евгений Ловчев: Гончаренко продолжит дело Слуцкого в ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА.«Если футболист упал, он уже не футболист». Что нужно знать о Викторе Гончаренко«Если футболист упал, он уже не футболист». Что нужно знать о Викторе Гончаренко«Советский спорт» собрал самые интересные факты о новом главном тренер ЦСКА.Гончаренко о контракте с ЦСКА: Никаких загвоздок по условиям не былоГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свое назначение.Игорь Колыванов: Возглавить «Уфу»? Пусть руководство решает, кого приглашатьБывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал уход Виктора Гончаренко в ЦСКА.Александр Глеб: У Гончаренко в ЦСКА получитсяПолузащитник сборной Белоруссии и БАТЭ Александр Глеб прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА.Александр Гришин: С Гончаренко ЦСКА продолжит бороться за чемпионствоСтарший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение Виктора Гончаренко наставником армейцев.Генерал говорит! 6 лучших цитат нового тренера ЦСКА Виктора ГончаренкоГенерал говорит! 6 лучших цитат нового тренера ЦСКА Виктора ГончаренкоНовый главный тренер армейского клуба за словом в карман никогда не лез.Контракт Гончаренко с ЦСКА рассчитан на два годаКонтракт главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко с клубом рассчитан на два года с опцией продления, сообщает официальный сайт клуба.Шамиль Газизов: У Васина в контракте есть пункт о возможном возвращении в ЦСКАГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов – об уходе главного тренера уфимской команды Виктора Гончаренко.Гончаренко официально возглавил ЦСКАГончаренко официально возглавил ЦСКАНовым главным тренером ЦСКА стал Виктор Гончаренко, сообщает официальный твиттер клуба.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости
Валерий Масалитин
Валерий Масалитинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение