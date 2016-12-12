Валерий Масалитин: Гончаренко предстоит найти мотивацию для титулованных игроков ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о назначении Виктора Гончаренко новым наставником армейцев.
- Это молодой амбициозный тренер. Как он справится с этими игроками, которые завоевали много титулов, и найдет ли для них мотивацию – это вопрос. Если да - команда может преобразиться. Если не найдет с ними общего языка, значит армейцы будут играть ни шатко ни валко. Хотелось бы, чтобы команда была мотивирована, выходила с желанием, все-таки за первый круг, если брать еще и еврокубки, одна хорошая встреча была с «Байером» и одна с «Уралом». То есть только два-три матча ЦСКА провел на своем уровне. Вначале Еременко тащил команду, армейцы забивали мячи на последних минутах, выгрызали очки зубами, а Лига чемпионов получилась вообще провальная, - отметил Масалитин.