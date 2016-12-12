Дмитрий Торбинский: «Фенербахче» – однозначно фаворит в паре с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский поделился ожиданиями от встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

- «Фенербахче» - однозначно фаворит в нашей паре. Команда заняла первое место в своей группе, опередив «Манчестер Юнайтед». Знаю, там играют Роман Нойштедтер, с которым познакомился во время подготовки к Евро-2016, Робин ван Перси, Мартин Шкртел, Мирослав Стох. Дик Адвокат? Нет, это соперничество для меня не символично, - рассказал Торбинский.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы прошла в понедельник в Ньоне, ее провел бывший защитник «Баварии», «Барселоны» и сборной Швеции Патрик Андерссон.

Первый матч пройдет 16 февраля в Краснодаре, ответный – 23 февраля в Стамбуле.

Напомним, на групповом этапе «Краснодар» занял второе место в группе I, набрав семь очков в шести матчах.

«Фенербахче» стал первым в группе A, в которой также играл «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в прошлом сезоне «Фенербахче» выбил «Локомотив» на той же стадии Лиги Европы.

Напомним, жеребьевка турнира состоялась сегодня, а с ее подробными результатами вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.