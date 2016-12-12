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«Куньлунь» дома разгромил «Барыс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Барысом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Кунльлуня».

В составе победителей отличились Йоонас Ярвинен, Томаш Марцинко, который сделал дубль, Шон Коллинз и Линус Виддель. У «Барыса» гол в активе Найджела Доуса.

«Кунльлунь» набрал 59 очков и занимает шестое место на Востоке. У «Барыса» 53 очка и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Куньлунь Ред Стар - Барыс - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы:

Ярвинен (Яшин, Тайми), 4:00 (1:0). Марцинко 22:13 (2:0). Коллинс (Виделль, Тайми), 37:25 (3:0). Марцинко (Поникаровский, Беллемор), 46:10 (4:0). Бойд (Боченски, Даллмэн), 51:20 (4:1). Виделль 58:21 (5:1).

Место и дата

12 декабря 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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