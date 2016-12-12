«Куньлунь» дома разгромил «Барыс»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Барысом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Кунльлуня».
В составе победителей отличились Йоонас Ярвинен, Томаш Марцинко,
который сделал дубль, Шон Коллинз и Линус Виддель. У «Барыса» гол в активе Найджела Доуса.
«Кунльлунь» набрал 59 очков и занимает шестое место на Востоке.
У «Барыса» 53 очка и девятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Куньлунь Ред Стар - Барыс - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы:
Ярвинен (Яшин, Тайми), 4:00 (1:0). Марцинко 22:13 (2:0). Коллинс (Виделль, Тайми), 37:25 (3:0). Марцинко (Поникаровский, Беллемор), 46:10 (4:0). Бойд (Боченски, Даллмэн), 51:20 (4:1). Виделль 58:21 (5:1).
Место и дата
12 декабря 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
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