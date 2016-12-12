Генич считает, что испанские клубы не пройдут дальше 1/16 финала Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о соперниках клубов из Примеры в плей-офф Лиги Европы.



Напомним, жеребьевка турнира состоялась сегодня, а с ее подробными результатами вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.



«Испанцы в Лиге Европы сойдут прямо на 1/16 финала. Нехорошая жеребьевка», – написал Генич на своей странице в Twitter.