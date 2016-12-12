Генич считает, что испанские клубы не пройдут дальше 1/16 финала Лиги Европы
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о соперниках клубов из Примеры в плей-офф Лиги Европы.
Напомним, жеребьевка турнира состоялась сегодня, а с ее подробными результатами вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.
«Испанцы в Лиге Европы сойдут прямо на 1/16 финала. Нехорошая жеребьевка», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Испанцы в ЛЕ сойдут прямо на 1/16. Нехорошая жеребьёвка;)— Genich Konstantin (@GenichK) 12 декабря 2016 г.
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